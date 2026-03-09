Promotion News: कोयला कंपनियों में 450 कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, ये बन सकते हैं अधिकारी… सूची 15 मार्च तक जारी!

बताया जा रहा है कि कोल इंडिया की विशेष स्क्रूटनी कमेटी की ओर से सभी आवेदनों की गहन जांच-पड़ताल की गई। पात्रता, अनुभव और अन्य आवश्यक मापदंडों के आधार पर छंटनी की गई। इस प्रक्रिया के बाद लगभग 450 उम्मीदवारों की सूची को फाइनल किया गया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आगामी 15 मार्च को इसकी सूची जारी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि चयनित होने वाले कर्मचारियों को ई-2 ग्रेड में अधिकारी बनाया जाएगा। पदोन्नति मिलने के बाद इन कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगी और वे कंपनी के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में काम संभालेंगे।