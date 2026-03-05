DA Hike: कोयला कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ता 24.5 फीसदी हुआ, जारी हुआ आदेश

गौरतलब है कि सीआईएल में वीडीए की दर तिमाही आधार पर संशोधित की जाती है। कंपनी के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 मार्च, 1 जून, 1 सितंबर और 1 दिसंबर को एआईसीपीआई के औसत के आधार पर महंगाई भत्ता में संशोधन किया जाता है। इससे कोयला उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को राहत मिली है। कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को अब संशोधित दर के अनुसार महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा, जिससे उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी।