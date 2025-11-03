ग्रेच्युटी पर बढ़ा विवाद: कोल इंडिया कर्मचारियों ने रखी 25 लाख लिमिट की मांग, पत्र लिखकर कही ये बात

कोयला कर्मचारियों के ग्रेच्युटी पर नजर डालें तो ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन के बाद 29 मार्च 2018 से कर्मचारियों को 20 लाख ग्रेच्युटी देने अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद कोल इंडिया ने भी आदेश जारी कर कर्मचारियों को 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी का भुगतान का निर्देश जारी किया था। बता दें कि उस दौरान कोल इंडिया में अफसरों को जनवरी 2017 से 20 लाख रुपए कर मुक्त ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है। जबकि कोयला कंपनियों से 28 मार्च 2018 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश जारी किया था। अब 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी की मांग हो रही है।