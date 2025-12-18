18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला…

CG News: कोरबा जिले के बांकीमोंगरा थाना में दुष्कर्म की एक पीड़िता ने थाना में पदस्थ हवलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Dec 18, 2025

CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांकीमोंगरा थाना में दुष्कर्म की एक पीड़िता ने थाना में पदस्थ हवलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि हवलदार ने न केवल उसके चरित्र पर सवाल उठाए, बल्कि गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया भी। पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से बलगी निवासी विनोद कश्यप (21 वर्ष) से हुई थी।

शुरुआत में दोस्ती, बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। युवक ने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर 12 नवंबर 2025 को बांकीमोंगरा थाना में विनोद कश्यप के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।

CG News: पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल

पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद कई दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता 10 दिसंबर को मामले की प्रगति जानने थाने गई थी, तभी उसकी मुलाकात हवलदार राजेश कंवर से हुई। पीड़िता का आरोप है कि हवलदार ने उसे ही दोषी ठहराते हुए कहा कि उसके कई लड़कों से संबंध हैं और पहले खुद की जांच कराने की सलाह दी।

इसके अलावा, हवलदार ने युवक की गिरफ्तारी से पहले उल्टे केस में फंसाने की धमकी भी दी। इस मामले में आरोपी विनोद कश्यप को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। आहत पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो गई है और संबंधित थाना प्रभारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हवलदार पर लगाए गए आरोपों की भी स्वतंत्र जांच की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 03:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला…

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोरबा में हाथी का आतंक.. एक महिला को कुचल कर मार डाला, लोगों में दहशत

CG Elephant Attack:
कोरबा

Toyota को 61 लाख भुगतान करने का आदेश, जानें मामला

दुर्घटना ( फोटो स्रोत पत्रिका )
कोरबा

250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा

CG News: रेलवे नोटिस से कोरबा में हड़कंप! 250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा, मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन...(photo-patrika)
कोरबा

नगर निगम लगाएगा इलेक्ट्रिक अलाव

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड में राहत! नगर निगम लगाएगा इलेक्ट्रिक अलाव, धुआं और लकड़ी की समस्या हुई खत्म...(photo-patrika)
कोरबा

तांत्रिक विद्या के नाम पर 3 मौतें, पुलिस ने कराया सीन रिक्रिएट

सीन रिक्रिएट से खुलेंगे राज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.