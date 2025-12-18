CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांकीमोंगरा थाना में दुष्कर्म की एक पीड़िता ने थाना में पदस्थ हवलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि हवलदार ने न केवल उसके चरित्र पर सवाल उठाए, बल्कि गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया भी। पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से बलगी निवासी विनोद कश्यप (21 वर्ष) से हुई थी।
शुरुआत में दोस्ती, बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। युवक ने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर 12 नवंबर 2025 को बांकीमोंगरा थाना में विनोद कश्यप के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।
पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद कई दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता 10 दिसंबर को मामले की प्रगति जानने थाने गई थी, तभी उसकी मुलाकात हवलदार राजेश कंवर से हुई। पीड़िता का आरोप है कि हवलदार ने उसे ही दोषी ठहराते हुए कहा कि उसके कई लड़कों से संबंध हैं और पहले खुद की जांच कराने की सलाह दी।
इसके अलावा, हवलदार ने युवक की गिरफ्तारी से पहले उल्टे केस में फंसाने की धमकी भी दी। इस मामले में आरोपी विनोद कश्यप को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। आहत पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो गई है और संबंधित थाना प्रभारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हवलदार पर लगाए गए आरोपों की भी स्वतंत्र जांच की जाएगी।