CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला…

इसके अलावा, हवलदार ने युवक की गिरफ्तारी से पहले उल्टे केस में फंसाने की धमकी भी दी। इस मामले में आरोपी विनोद कश्यप को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। आहत पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो गई है और संबंधित थाना प्रभारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हवलदार पर लगाए गए आरोपों की भी स्वतंत्र जांच की जाएगी।