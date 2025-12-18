18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

कोरबा में हाथी का आतंक.. एक महिला को कुचल कर मार डाला, लोगों में दहशत

Elephant Attack: कोरबा में एक बार फिर दंतैल ने उत्पात मचाया है। गांव में घुसे हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है…

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Chandu Nirmalkar

Dec 18, 2025

CG Elephant Attack:

हाथी के हमले में महिला की मौत ( प्रतीकात्मक फोटो)

Elephant Attack: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत ग्राम बिंझरा में गुरुवार सुबह हाथी के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान ग्राम बिंझरा निवासी मीना बाई पति रामकुमार धोबी (उम्र 36 वर्ष) के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

Elephant Attack: अचानक हाथी से हो गया सामना और..

जानकारी के अनुसार, मीना बाई गुरुवार सुबह अपने घर के पास स्थित बाड़ी की ओर जा रही थी। इसी दौरान जंगल की ओर से अचानक एक दंतैल हाथी वहां आ गया। महिला को संभलने या भागने का कोई मौका नहीं मिला और हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से मीना बाई की मौके पर ही मौत हो गई।

विन विभाग की टीम अलर्ट

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बाद में वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और हाथी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

बताया जा रहा है कि कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, जिससे ग्रामीणों को आए दिन खतरे का सामना करना पड़ रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 12:55 pm

Published on:

18 Dec 2025 12:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / कोरबा में हाथी का आतंक.. एक महिला को कुचल कर मार डाला, लोगों में दहशत

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Toyota को 61 लाख भुगतान करने का आदेश, जानें मामला

दुर्घटना ( फोटो स्रोत पत्रिका )
कोरबा

250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा

CG News: रेलवे नोटिस से कोरबा में हड़कंप! 250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा, मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन...(photo-patrika)
कोरबा

नगर निगम लगाएगा इलेक्ट्रिक अलाव

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड में राहत! नगर निगम लगाएगा इलेक्ट्रिक अलाव, धुआं और लकड़ी की समस्या हुई खत्म...(photo-patrika)
कोरबा

तांत्रिक विद्या के नाम पर 3 मौतें, पुलिस ने कराया सीन रिक्रिएट

सीन रिक्रिएट से खुलेंगे राज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

स्क्रैप कारोबारी सहित 3 लोगों के शव फार्महाउस में मिले, इलाके में सनसनी

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.