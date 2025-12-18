कोरबा में हाथी का आतंक.. एक महिला को कुचल कर मार डाला, लोगों में दहशत

जानकारी के अनुसार, मीना बाई गुरुवार सुबह अपने घर के पास स्थित बाड़ी की ओर जा रही थी। इसी दौरान जंगल की ओर से अचानक एक दंतैल हाथी वहां आ गया। महिला को संभलने या भागने का कोई मौका नहीं मिला और हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से मीना बाई की मौके पर ही मौत हो गई।