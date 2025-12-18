कोरबा में हाथी का आतंक.. एक महिला को कुचल कर मार डाला, लोगों में दहशत

हाथी के हमले में महिला की मौत ( प्रतीकात्मक फोटो)
Elephant Attack: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत ग्राम बिंझरा में गुरुवार सुबह हाथी के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान ग्राम बिंझरा निवासी मीना बाई पति रामकुमार धोबी (उम्र 36 वर्ष) के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
जानकारी के अनुसार, मीना बाई गुरुवार सुबह अपने घर के पास स्थित बाड़ी की ओर जा रही थी। इसी दौरान जंगल की ओर से अचानक एक दंतैल हाथी वहां आ गया। महिला को संभलने या भागने का कोई मौका नहीं मिला और हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से मीना बाई की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बाद में वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और हाथी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
बताया जा रहा है कि कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, जिससे ग्रामीणों को आए दिन खतरे का सामना करना पड़ रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।