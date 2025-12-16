CG News: रेलवे नोटिस से कोरबा में हड़कंप! 250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा, मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन…

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर स्थित इंदिरा नगर बस्ती के करीब 250 परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा घर खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद आक्रोशित बस्तीवासियों ने मंगलवार को पवन टॉकीज फाटक के पास मुख्य चौक पर धरना-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं।