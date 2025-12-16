CG News: रेलवे नोटिस से कोरबा में हड़कंप! 250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा, मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर स्थित इंदिरा नगर बस्ती के करीब 250 परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा घर खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद आक्रोशित बस्तीवासियों ने मंगलवार को पवन टॉकीज फाटक के पास मुख्य चौक पर धरना-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं।
मुख्य चौक पर धरना दिए जाने से चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। इससे पहले सोमवार को रेलवे अधिकारियों ने संबंधित घरों पर खाली कराने के निशान लगाए थे, जिसके विरोध में लोगों ने स्टेशन परिसर में भी प्रदर्शन किया था।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक आवास और उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक घर खाली कराना सरासर अन्याय है। बस्तीवासियों ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और वे किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं करेंगे।
नायब तहसीलदार दीपक पटेल ने बताया कि बस्तीवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि विस्थापन और मुआवजा सुनिश्चित करने के बाद ही रेलवे कोई कार्रवाई करे। प्रशासन ने फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है।
वार्ड पार्षद तामेश अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि बस्तीवासियों की मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में कलेक्ट्रेट का घेराव कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
