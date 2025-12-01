दुर्ग में लाठीचार्ज! प्रदर्शन कर रहे जमीन कारोबारियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मचा बवाल

जमीन की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन ( Photo - Patrika )
Durg Land Guideline Protest: कलेक्टर गाइडलाइन के तहत जमीन की सरकारी दरों में एकमुश्त 300 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के खिलाफ विवाद तेज हो गया है। बीते 8 दिनों से जारी आंदोलन के बाद आज जमीन कारोबारियों ने विरोध रैली के जरिए सड़क पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने समझाइश दी, नहीं मानने पर लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा।
बता दें कि कलेक्टर गाइड लाइन की बढ़ी हुई दर को लेकर पिछले आठ दिन से जमीन कारोबारी आंदोलन कर रहे हैं। सरदार पटेल चौक पर कारोबारियों की रैली की शक्ल में आगे बढ़े लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। इससे नाराज जमीन कारोबारी कुछ देर के लिए सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने उन्हें समझाइश देकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन जमीन कारोबारी नहीं मानें और पुलिस कर्मियों से झूमाझटकी करना शुरू कर दिया।
बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों की ओर पानी की खाली बोतले उछाल दी और शोर शराबा शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई लोग भाग खड़े हुए। वहीं कुछ को पुलिस ने दौड़कर पकड़ा। आंदोलनकारियों के पंडाल को भी हटा दिया गया है।
