दुर्ग में लाठीचार्ज! प्रदर्शन कर रहे जमीन कारोबारियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मचा बवाल

बता दें कि कलेक्टर गाइड लाइन की बढ़ी हुई दर को लेकर पिछले आठ दिन से जमीन कारोबारी आंदोलन कर रहे हैं। सरदार पटेल चौक पर कारोबारियों की रैली की शक्ल में आगे बढ़े लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। इससे नाराज जमीन कारोबारी कुछ देर के लिए सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने उन्हें समझाइश देकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन जमीन कारोबारी नहीं मानें और पुलिस कर्मियों से झूमाझटकी करना शुरू कर दिया।