दुष्कर्म के आरोप में आरक्षक बर्खास्त, पीड़िता बोली- जांच के नाम निजी वाहन में…

आरक्षक अरविंद कुमार मेंढे की नियुक्ति वर्ष 2008 में हुई थी और वह वर्तमान में पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में पदस्थ था। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(ए)(आई) के तहत अपराध दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता को बहाने से बुलाया, निजी वाहन में ले जाकर सुनसान स्थान पर उसके साथ आपराधिक कृत्य किया।