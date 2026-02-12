Labor Code Protest: BSP के बाहर 7 यूनियनों का संयुक्त प्रदर्शन, चार श्रम संहिताएं रद्द करने की मांग

भिलाई स्टील मज़दूर सभा (AITUC) के जनरल सेक्रेटरी विनोद कुमार सोनी ने कहा कि नए लेबर कोड से काम के घंटे आठ घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं। मैनेजमेंट को महिला कर्मचारियों से नाइट शिफ्ट में काम करवाने का भी अधिकार होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिना पहले से बताए एक दिन की गैरहाज़िरी के लिए आठ दिन की सैलरी काटने का नियम बनाया जा सकता है, जो मज़दूरों के हित में नहीं है।