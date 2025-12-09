BSP प्लांट में बड़ा हादसा! जर्जर पाइप गिरने से महिला श्रमिक की मौत, प्रबंधन पर FIR दर्ज

पुलिस जांच में पता चला कि पुष्पा साहू मशीन के नीचे सफाई कर रही थीं, तभी ऊपर लगा एक पुराना लोहे का पाइप अचानक टूटकर गिर गया। पाइप जंग लगने से कमजोर हो गया था और अंदर गंदगी और धूल जमा होने से भारी भी हो गया था। पाइप ज़ोरदार आवाज़ के साथ सीधे महिला के सिर पर गिरा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत BSP मेडिकल पोस्ट ले जाया गया और फिर सेक्टर-9 अस्पताल में ट्रांसफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।