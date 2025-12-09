BSP प्लांट में बड़ा हादसा! जर्जर पाइप गिरने से महिला श्रमिक की मौत, प्रबंधन पर FIR दर्ज

बीएसपी प्लांट में महिला ठेका श्रमिक की मौत (photo source- Patrika)
BSP Plant: 5 दिसंबर को भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के OHP कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक महिला मज़दूर पुष्पा साहू (41) की मौत हो गई। वह रिसमा गांव की रहने वाली थीं। यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब वह वैगन टिप्लर नंबर 4 के नीचे सफाई कर रही थीं। पुलिस ने अब इस मामले में BSP मैनेजमेंट की लापरवाही का हवाला देते हुए FIR दर्ज की है।
पुलिस जांच में पता चला कि पुष्पा साहू मशीन के नीचे सफाई कर रही थीं, तभी ऊपर लगा एक पुराना लोहे का पाइप अचानक टूटकर गिर गया। पाइप जंग लगने से कमजोर हो गया था और अंदर गंदगी और धूल जमा होने से भारी भी हो गया था। पाइप ज़ोरदार आवाज़ के साथ सीधे महिला के सिर पर गिरा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत BSP मेडिकल पोस्ट ले जाया गया और फिर सेक्टर-9 अस्पताल में ट्रांसफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
BSP Plant: जांच के दौरान, गवाहों के बयानों से पता चला कि खराब पाइप को समय पर बदला नहीं गया था और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। जिस जगह सफाई का काम किया जा रहा था, वहां के जोखिमों का ठीक से आकलन नहीं किया गया था।
पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना BSP मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण हुई। इसलिए, भिलाई भट्टी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 और 289 के तहत मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना सुरक्षा मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाती है और मज़दूरों की सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने की ज़रूरत को उजागर करती है।
