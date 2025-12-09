9 दिसंबर 2025,

भिलाई

BSP प्लांट में बड़ा हादसा! जर्जर पाइप गिरने से महिला श्रमिक की मौत, प्रबंधन पर FIR दर्ज

BSP Plant: भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के OHP परिसर में जर्जर पाइप गिरने से महिला ठेका श्रमिक की मौत हो गई। मर्ग जांच में सुरक्षा लापरवाही उजागर होने के बाद बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 09, 2025

बीएसपी प्लांट में महिला ठेका श्रमिक की मौत (photo source- Patrika)

बीएसपी प्लांट में महिला ठेका श्रमिक की मौत (photo source- Patrika)

BSP Plant: 5 दिसंबर को भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के OHP कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक महिला मज़दूर पुष्पा साहू (41) की मौत हो गई। वह रिसमा गांव की रहने वाली थीं। यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब वह वैगन टिप्लर नंबर 4 के नीचे सफाई कर रही थीं। पुलिस ने अब इस मामले में BSP मैनेजमेंट की लापरवाही का हवाला देते हुए FIR दर्ज की है।

BSP Plant: कैसे हुआ हादसा?

पुलिस जांच में पता चला कि पुष्पा साहू मशीन के नीचे सफाई कर रही थीं, तभी ऊपर लगा एक पुराना लोहे का पाइप अचानक टूटकर गिर गया। पाइप जंग लगने से कमजोर हो गया था और अंदर गंदगी और धूल जमा होने से भारी भी हो गया था। पाइप ज़ोरदार आवाज़ के साथ सीधे महिला के सिर पर गिरा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत BSP मेडिकल पोस्ट ले जाया गया और फिर सेक्टर-9 अस्पताल में ट्रांसफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जांच में क्या सामने आया

BSP Plant: जांच के दौरान, गवाहों के बयानों से पता चला कि खराब पाइप को समय पर बदला नहीं गया था और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। जिस जगह सफाई का काम किया जा रहा था, वहां के जोखिमों का ठीक से आकलन नहीं किया गया था।

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना BSP मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण हुई। इसलिए, भिलाई भट्टी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 और 289 के तहत मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना सुरक्षा मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाती है और मज़दूरों की सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने की ज़रूरत को उजागर करती है।

Updated on:

09 Dec 2025 03:12 pm

Published on:

09 Dec 2025 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / BSP प्लांट में बड़ा हादसा! जर्जर पाइप गिरने से महिला श्रमिक की मौत, प्रबंधन पर FIR दर्ज

भिलाई

छत्तीसगढ़

भिलाई आ रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, लगेगा दिव्य दरबार, सुनाएंगे हनुमंत कथा

Dhirendra Krishna Shastri
भिलाई

CG Crime: नहर के पास मिली अधजली लाश, पत्थर से भी कुचला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

CG Crime: नहर के पास मिली अधजली लाश, पत्थर से भी कुचला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप
भिलाई

एक महिला, दो पति! महिला थाना में सर्टिफिकेट देख चौंके अफसर, पुरुष काउंसलिंग के शुभारंभ में सामने आया हैरान करने वाला मामला

पुरुष काउंसलिंग सेवा का शुभारंभ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

14.60 लाख की लूट निकली फर्जी, ATM फ्रेंचाइजी ने खुद रची लूट की कहानी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

लूट की रिपोर्ट निकली झूठी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

CG Weather Update: सावधान… पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, इन 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

शीतलहर का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
भिलाई
