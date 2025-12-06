कांग्रेस नेता की मौत से मचा बवाल, कांकेर की सहायक जेल अधीक्षक हटाई गईं, NH-30 पर चक्काजाम

Congress Leader death: रायपुर सेंट्रल जेल में बंद सर्व आदिवासी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद पंचायत चारामा के अध्यक्ष जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत को लेकर पूरे अंचल में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार शाम को आदिवासी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 30 पर चारामा में थाना के सामने चक्काजाम जाम कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। परिवार के लोगों ने जीवन ठाकुर का शव लेने से इंकार कर दिया। चक्का जाम शाम 5.30 से शुरू हुआ को खबर लिखने तक जारी रहा।