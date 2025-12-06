कांग्रेस नेता की मौत से मचा बवाल, कांकेर की सहायक जेल अधीक्षक हटाई गईं, NH-30 पर चक्काजाम

कांग्रेस नेता की मौत से मचा बवाल (photo source- Patrika)
Congress Leader death: कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर की उपचार के दौरान आंबेडकर अस्पताल में मौत की घटना के बाद कांकेर की सहायक जेल अधीक्षक रेणु ध्रुव को हटाकर जगदलपुर जेल अटैच कर दिया गया है। जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी किया गया है। साथ ही आगामी आदेश तक धमतरी जेलर महेश कुमार को कांकेर जेल का प्रभारी बनाया गया है।
बताया जाता है कि पिछले काफी समय से जीवन ठाकुर की तबीयत खराब थी। लेकिन, उपचार कराने में कांकेर की सहायक जेल अधीक्षक द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी। गंभीर होने पर बिना किसी पूर्व सूचना रायपुर जेल शिफ्ट करने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां उपचार के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और आदिवासी समाज ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि जीवन ठाकुर की मौत की जानकारी कई घंटे बाद दी गई। इसे देखते हुए संदेहजनक है।
बता दें कि कांकेर जिला के मयाना गांव के ग्रामीणों ने जीवन ठाकुर पर फर्जी वन पट्टा बनाने की शिकायत की थी। जांच में मिले इनपुट के बाद तत्कालीन तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ला ने जीवन ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में 12 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तबीयत बिगडऩे पर उन्हे 2 दिसंबर 2025 को कांकेर जिला जेल से उपचार के लिए आंबेडकर अस्पताल शिफ्ट किया गया था। यहां लाने के बाद जीवन ठाकुर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था।
Congress Leader death: रायपुर सेंट्रल जेल में बंद सर्व आदिवासी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद पंचायत चारामा के अध्यक्ष जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत को लेकर पूरे अंचल में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार शाम को आदिवासी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 30 पर चारामा में थाना के सामने चक्काजाम जाम कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। परिवार के लोगों ने जीवन ठाकुर का शव लेने से इंकार कर दिया। चक्का जाम शाम 5.30 से शुरू हुआ को खबर लिखने तक जारी रहा।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग