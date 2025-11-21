Bear Attack News: तेंदुए के बाद अब भालुओं का आतंक, घर में घुसकर चट कर गया पूरा राशन

Bear Attack News: ग्रामीणों का कहना है कि इस बढ़ते खतरे को लेकर कई बार वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लापरवाही को लेकर लोगों में रोष है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि भालू को शीघ्र पकड़ा जाए और सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।