Bear Attack News: तेंदुए के बाद अब भालुओं का आतंक, घर में घुसकर चट कर गया पूरा राशन

तीन भालुओं ने मचाया आतंक (photo source- Patrika)
Bear Attack News: नरहरपुर ब्लॉक के दुधावा बस्ती में भालू का आतंक फैल गया है। देर रात गांव के प्रभात यादव के घर में तीन भालुओं के घुसने की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भालुओं ने घर में रखी राशन सामग्री तहस-नहस कर दी और अधिकांश सामान खा गए।
घटना के दौरान घर के सीसीटीवी कैमरों में भालुओं की स्पष्ट तस्वीरें कैद हुई हैं, जिन्हें देखकर लोग दहशत में हैं। कुछ दिनों पहले इसी इलाके में तेंदुआ भी देखा गया था जिसके बाद से मोहल्लेेवासी पहले ही भयभीत थे। लगातार भालुओं के गलियों और खेतों में घूमने की जानकारी मिलते ही लोग विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
Bear Attack News: ग्रामीणों का कहना है कि इस बढ़ते खतरे को लेकर कई बार वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लापरवाही को लेकर लोगों में रोष है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि भालू को शीघ्र पकड़ा जाए और सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग