Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

Bear Attack News: तेंदुए के बाद अब भालुओं का आतंक, घर में घुसकर चट कर गया पूरा राशन

Bear Attack News: दुधावा बस्ती में तीन भालुओं के घर में घुसने से दहशत फैल गई। पहले तेंदुए और अब भालुओं की धमक से ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग की लापरवाही पर लोग नाराज़।

less than 1 minute read
Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 21, 2025

तीन भालुओं ने मचाया आतंक (photo source- Patrika)

तीन भालुओं ने मचाया आतंक (photo source- Patrika)

Bear Attack News: नरहरपुर ब्लॉक के दुधावा बस्ती में भालू का आतंक फैल गया है। देर रात गांव के प्रभात यादव के घर में तीन भालुओं के घुसने की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भालुओं ने घर में रखी राशन सामग्री तहस-नहस कर दी और अधिकांश सामान खा गए।

Bear Attack News: इलाकों में दहशत का माहौल

घटना के दौरान घर के सीसीटीवी कैमरों में भालुओं की स्पष्ट तस्वीरें कैद हुई हैं, जिन्हें देखकर लोग दहशत में हैं। कुछ दिनों पहले इसी इलाके में तेंदुआ भी देखा गया था जिसके बाद से मोहल्लेेवासी पहले ही भयभीत थे। लगातार भालुओं के गलियों और खेतों में घूमने की जानकारी मिलते ही लोग विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

स्थानीय निवासियों ने की ये मांग

Bear Attack News: ग्रामीणों का कहना है कि इस बढ़ते खतरे को लेकर कई बार वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लापरवाही को लेकर लोगों में रोष है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि भालू को शीघ्र पकड़ा जाए और सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

Bear Attack: पूर्व पार्षद पर भालुओं का जानलेवा हमला, इलाके में दहशत का माहौल
रायगढ़
भालुओं का जानलेवा हम (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 04:48 pm

Published on:

21 Nov 2025 04:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Bear Attack News: तेंदुए के बाद अब भालुओं का आतंक, घर में घुसकर चट कर गया पूरा राशन

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र बंद होने से किसानों का फूटा गुस्सा, स्टेट हाइवे में किया चक्काजाम

किसानों ​ने किया चक्काजाम (photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: 26 नवंबर से शुरू होगी पं. प्रदीप मिश्रा की कथा, सुरक्षा, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण पर जोर

26 नवंबर से पं. प्रदीप मिश्रा की कथा (photo source- Patrika)
कांकेर

Dhan Kharidi: नया धान केंद्र खोलो…! 7 गांवों के किसानों ने 4 घंटे किया चक्काजाम, आमजन को हुए परेशान

धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग (photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: दोस्त को बचाते-बचाते मौत… चर्रे-मर्रे जलप्रपात में एक्सिस बैंक कर्मचारी बहा

जलप्रपात में डूबने से एक्सिस बैंक कर्मचारी की मौत (photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: हार्वेस्टर से ट्रक की भीषण टक्कर, 8 घायल और 2 की हालत गंभीर

हार्वेस्टर से ट्रक की भीषण टक्कर (photo source- Patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.