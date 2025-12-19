CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। बीते तीन दिनों से धर्मांतरित व्यक्ति के शव के दफन को लेकर चले विवाद के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल गांव में शांति है।
स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
गौरतलब है कि गुरुवार को विवाद ने उग्र रूप ले लिया था। एक ओर आदिवासी समाज के लोग रास्ते बंद कर बाहरी लोगों की आवाजाही रोक रहे थे, वहीं आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा गांव में आक्रोशित लोग लाठी-डंडों से लैस होकर शव को बाहर निकालने की मांग पर अड़े हुए थे। प्रशासन द्वारा शव निकाले जाने के बावजूद स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हो सकी। उग्र भीड़ ने बड़े तेवड़ा गांव में बने चर्च को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भीड़ आमाबेड़ा पहुंची, जहां स्थित दो चर्चों में तोड़फोड़ की गई।
पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उस पर पथराव किया गया और लाठी-डंडों से हमला किया गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। इस हिंसक घटनाक्रम में एडिशनल एसपी समेत करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
कांकेर
छत्तीसगढ़
