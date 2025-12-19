19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च…

CG News: कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

कांकेर

image

Shradha Jaiswal

Dec 19, 2025

CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च...(photo-patrika)

CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। बीते तीन दिनों से धर्मांतरित व्यक्ति के शव के दफन को लेकर चले विवाद के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल गांव में शांति है।

स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

CG News: पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

गौरतलब है कि गुरुवार को विवाद ने उग्र रूप ले लिया था। एक ओर आदिवासी समाज के लोग रास्ते बंद कर बाहरी लोगों की आवाजाही रोक रहे थे, वहीं आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा गांव में आक्रोशित लोग लाठी-डंडों से लैस होकर शव को बाहर निकालने की मांग पर अड़े हुए थे। प्रशासन द्वारा शव निकाले जाने के बावजूद स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हो सकी। उग्र भीड़ ने बड़े तेवड़ा गांव में बने चर्च को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भीड़ आमाबेड़ा पहुंची, जहां स्थित दो चर्चों में तोड़फोड़ की गई।

पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उस पर पथराव किया गया और लाठी-डंडों से हमला किया गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। इस हिंसक घटनाक्रम में एडिशनल एसपी समेत करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 04:32 pm

Published on:

19 Dec 2025 04:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च…

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कांकेर के तेवड़ा गांव में धारा 144 लागू, दफन विवाद में चर्च में आगजनी

कांकेर हिंसा का Video Viral (photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: मोबाइल को लेकर डांट बनी जानलेवा, नाबालिग बेटी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पूरे परिवार में पसरा मातम

ड्राइवर ने बस में ही लगाई फांसी, बस स्टैंड में हड़कंप(photo-unsplash)
कांकेर

धान खरीदी में अव्यवस्था से भड़के किसान

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में अव्यवस्था से भड़के किसान, SDM कार्यालय तक निकाली रैली...(photo-patrika)
कांकेर

CG Naxal News: बड़ा झटका… गढ़चिरौली से कांकेर तक 15 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार, 1 करोड़ से ज्यादा का था इनाम

82 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कांकेर

कांग्रेस नेता की मौत से मचा बवाल, कांकेर की सहायक जेल अधीक्षक हटाई गईं, NH-30 पर चक्काजाम

कांग्रेस नेता की मौत से मचा बवाल (photo source- Patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.