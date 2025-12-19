CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च…

गौरतलब है कि गुरुवार को विवाद ने उग्र रूप ले लिया था। एक ओर आदिवासी समाज के लोग रास्ते बंद कर बाहरी लोगों की आवाजाही रोक रहे थे, वहीं आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा गांव में आक्रोशित लोग लाठी-डंडों से लैस होकर शव को बाहर निकालने की मांग पर अड़े हुए थे। प्रशासन द्वारा शव निकाले जाने के बावजूद स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हो सकी। उग्र भीड़ ने बड़े तेवड़ा गांव में बने चर्च को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भीड़ आमाबेड़ा पहुंची, जहां स्थित दो चर्चों में तोड़फोड़ की गई।