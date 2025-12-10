CG Naxal News: बड़ा झटका… गढ़चिरौली से कांकेर तक 15 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार, 1 करोड़ से ज्यादा का था इनाम

82 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Naxal News: छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के बीच सुरक्षाबलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को छत्तीसगढ़–महाराष्ट्र बॉर्डर स्थित गढ़चिरौली से लेकर कांकेर तक कुल 15 इनामी नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इन सभी पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये से अधिक का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में कुख्यात नक्सली विनोद सैयाना भी शामिल है।
पखांजूर क्षेत्र से लगे गढ़चिरौली जिले में नक्सली संगठनों को बड़ा झटका लगा है। यहां 11 माओवादियों ने पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 DVCM, 3 PPCM, 2 ACM और 4 सदस्य रैंक के माओवादी शामिल हैं। इन सभी पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से मिलाकर कुल 82 लाख रुपये का इनाम घोषित था।
इनमें से 4 नक्सलियों ने अपनी वर्दी और हथियार भी पुलिस के हवाले कर दिए। महाराष्ट्र सरकार ने इन नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए कुल 82 लाख का इनाम घोषित किया था। इनका पता देने वालों को 82 लाख रुपये कैश दिए जाने का ऐलान किया गया था।
उधर कांकेर जिले में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां 23 लाख रुपये के इनामी 4 नक्सलियों ने एसपी आईके एलेसेला के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें दो पुरुष और दो महिला नक्सली शामिल हैं। कांकेर पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में कंपनी नंबर-10 का एक सक्रिय सदस्य भी शामिल है। वहीं एक महिला नक्सली का नाम मदनवाड़ा नक्सली हमले में सामने आया था, जिसमें तत्कालीन एसपी विनोद चौबे शहीद हुए थे।
कांकेर एसपी आई कल्याण एलिसेला ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे है। जिसमें कई जवानों की शहादत हुई थी। ये नक्सली कांकेर जिले के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे है। उन्होंने आगे कहा कि, सरकार की पुनर्वास नीति और फोर्स के बढ़ते दबाव के कारण लगातार नक्सली आत्म समर्पण कर रहे है। कांकेर जिले में अब बहुत सीमित संख्या में नक्सली शेष बचे हैं जो जल्द ही आत्म समर्पण कर सकते हैं। आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों को 50- 50 हजार की सहायता राशि भी पुलिस की तरफ से प्रदान की गई है।
