गोली लगी, ठिकाने छूटे, अब सरेंडर की बात… क्या टूट रहा है MMC जोन? नक्सलियों से सरेंडर की अपील

CG News: केन्द्र सरकार की ओर से 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया गया है। इस दिशा में पुलिस की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच नक्सलियों के एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारित कराई थी कि एमएमसी जोन के नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। प्रवक्ता ने इसके लिए 1 जनवरी 2026 तक का समय मांगा था और सर्च ऑपरेशन बंद करने की अपील की थी। इधर राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा ने एक पत्र जारी कर एमएमसी जोन के नक्सल सदस्यों को राजनांदगांव पुलिस के समक्ष सरेंडर करने अपील की है।