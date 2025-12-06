गोली लगी, ठिकाने छूटे, अब सरेंडर की बात… क्या टूट रहा है MMC जोन? नक्सलियों से सरेंडर की अपील

नक्सली (photo-patrika)
CG News: केन्द्र सरकार की ओर से 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया गया है। इस दिशा में पुलिस की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच नक्सलियों के एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारित कराई थी कि एमएमसी जोन के नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। प्रवक्ता ने इसके लिए 1 जनवरी 2026 तक का समय मांगा था और सर्च ऑपरेशन बंद करने की अपील की थी। इधर राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा ने एक पत्र जारी कर एमएमसी जोन के नक्सल सदस्यों को राजनांदगांव पुलिस के समक्ष सरेंडर करने अपील की है।
कहा है कि समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर शांति और विकास का रास्ता अपनाकर केन्द्र व राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। एसपी ने पत्र में लिखा है कि सरेंडर करने पर जान का कोई खतरा नहीं होगा बल्कि संपूर्ण सुरक्षा एवं भरोसेमय वातावरण में आत्मसमर्पण कराया जाएगा।
राजनांदगांव पुलिस की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि सरेंडर करने पर सरकार द्वारा तय आत्मसमर्पण योजना के तहत तत्काल नकद राशि, अन्य प्रकार के लाभ, राज्य सरकार द्वारा घोषित इनाम की राशि, पुनर्वास सुविधाएं, सम्मानपूवर्क जिंदगी जीने के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
हाल ही में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश से सटे जंगल में मुठभेड़ हुई थी। इस घटना में एमपी के बालाघाट के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया था। नक्सलियों के ठिकाने में दबिश दी गई थी पर नक्सली जरूरी सामग्री छोडक़र भाग खड़े हुए थे। कुछ नक्सलियों को गोली लगने का दावा किया गया था।
