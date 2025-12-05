काला, नीला, हरे रंग का कपड़ा बैन... Vyapam की परीक्षा में कड़ाई, 7 दिसंबर की परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी..(photo-patrika)
CG Vyapam Exam Rules: छत्तीसगढ़ के राजनांदगाव जिले में जल संसाधन विभाग की अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ठंड को देखते हुए इस बार परीक्षार्थियों को स्वेटर पहनने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह स्वेटर हल्के रंग का और बिना जेब का होना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही व्यापम ने काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी और गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनकर परीक्षा देने पर सख्त पाबंदी लगाई है। जिले के 43 केंद्रों में होने वाली इस परीक्षा में 28,235 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।
परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का अवलोकन करना अनिवार्य किया गया है, ताकि परीक्षा दिवस पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। व्यापम ने साफ निर्देश दिया है कि परीक्षार्थी कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिससे उनकी फ्रिस्किंग और फोटोयुक्त पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।
परीक्षा में प्रवेश के लिए व्यापम ने ड्रेस कोड का सख्ती से पालन अनिवार्य किया है। परीक्षार्थियों को केवल आधी बांह और हल्के रंग के कपड़े पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जबकि गहरे रंगों के कपड़े पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। ठंड को देखते हुए बिना जेब वाला साधारण स्वेटर पहनने की अनुमति दी गई है, लेकिन सुरक्षा जांच के दौरान इसे उतारकर जांच करानी होगी।
वहीं धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा, ताकि अतिरिक्त सुरक्षा जांच पूरी की जा सके। इसके अलावा, कान के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पर्स, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी, स्मार्ट वॉच आदि परीक्षा केंद्र में ले जाना पूरी तरह वर्जित है। परीक्षार्थियों को केवल काले या नीले बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग