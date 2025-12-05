काला, नीला, हरे रंग का कपड़ा बैन… Vyapam की परीक्षा में कड़ाई, 7 दिसंबर की परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी..

परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का अवलोकन करना अनिवार्य किया गया है, ताकि परीक्षा दिवस पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। व्यापम ने साफ निर्देश दिया है कि परीक्षार्थी कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिससे उनकी फ्रिस्किंग और फोटोयुक्त पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।