CG News: लोकेशन बदलता बाघ… जंगल से निकल कर बॉर्डर तक पहुंची दहशत! यहां दिखे पदचिन्ह

मोहला से 15 किमी दूर दिखे बाघ के पदचिन्ह (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी क्षेत्र के नवागढ़ जंगल में दिखा बाघ विचरण करते हुए मोहला से 15 किलोमीटर दूर भोजटोला की ओर बढ़ गया है। बाघ बॉर्डर में ही सक्रिय है। इसलिए सीमावर्ती गांव के ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। यह बाघ पहली बार ट्रैप कैमरे की जद में आया है।
वन विभाग की ओर से ताड़ोबा नेशनल पार्क से संपर्क कर तस्वीर का मिलान कराया तब पता चला है कि यह बाघ पहली बार देखा गया है। स्पष्ट नहीं है कि यह कहां से आया है। इसलिए वन विभाग की टीम पतासाजी में जुटी हुई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नेशनल पार्क में मौजूद बाघ को चिन्हांकित किया जाता है पर यह बाघ चिन्हांकित नहीं है। इसलिए क्लीयर नहीं हो रहा है कि यह कहां से आया है।
कुछ दिनों पूर्व मोहला क्षेत्र में हाथी ने उत्पात मचाया था और बाघ की दस्तक ने नींद उड़ा दी है। वन विभाग की टीम भी हलाकान है। लगातार लोकेशन का पता लगा रहे हैं ताकि बाघ बस्ती की ओर न आए। इधर ग्रामीण धान कटाई, मिंसाई को लेकर परेशान हो गए हैं। बाघ के डर से देर रात तक खलिहान में काम नहीं कर पा रहे हैं।
डीएफओ दिनेश पटेल ने बताया कि गुरुवार को मोहला से 15 किलोमीटर दूर भोजटोला के समीप बाघ के पदचिन्ह देखे गए हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह एमएमएसी जिले के बॉर्डर एरिया के जंगल में ही सक्रिय है। सप्ताहभर पहले बाघ ने शिकार किया था। प्राकृतिक रूप से बाघ की आदत है कि वह सप्ताह में एक बार शिकार करता है। इसलिए ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे मवेशियों को फिलहाल खुले में न छोड़े और खुद भी बेफिक्र होकर जंगल न जाएं।
