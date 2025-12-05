CG News: लोकेशन बदलता बाघ… जंगल से निकल कर बॉर्डर तक पहुंची दहशत! यहां दिखे पदचिन्ह

डीएफओ दिनेश पटेल ने बताया कि गुरुवार को मोहला से 15 किलोमीटर दूर भोजटोला के समीप बाघ के पदचिन्ह देखे गए हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह एमएमएसी जिले के बॉर्डर एरिया के जंगल में ही सक्रिय है। सप्ताहभर पहले बाघ ने शिकार किया था। प्राकृतिक रूप से बाघ की आदत है कि वह सप्ताह में एक बार शिकार करता है। इसलिए ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे मवेशियों को फिलहाल खुले में न छोड़े और खुद भी बेफिक्र होकर जंगल न जाएं।