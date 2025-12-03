CG News: छत्तीसगढ़ के जंगल में बाघ की दस्तक, ट्रेपिंग कैमरे में तस्वीर, डीएफओ ने की पुष्टि

ट्रेपिंग कैमरे में कैद हुई बाघ की तस्वीर (Photo Patrika)
CG News: राजनांदगाव जिले के मोहला-मानपुर में औधी के घने जंगलों में लगे ट्रेपिंग कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई। बता दे चंद दिनों से वन परिक्षेत्र में अपनी मौजूदगी का अहसास करा रहा बाघ आखिरकार वन विभाग के कैमरे में कैद हो गया। मानपुर दक्षिण वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन भूमि कक्ष क्रमांक 1080 में लगाए गए कैमरे में वयस्क नर बाघ की तस्वीर कैद हुई है। इस बात की पुष्टि डीएफओ दिनेश पटेल ने की है।
दो दिन पहले औंधी तहसील क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ गांव के इर्दृगिर्द बाघ की आमद हुई थी। गांव के एक गाय का शिकार भी किया था। थोड़ी-बहुत शंका नवागढ़ के इर्द-गिर्द जंगल में बाघ के पदचिन्ह मिलने के साथ दूर हो गई थी। बाघ की पहचान के लिए मंगलवार को नवागढ़ गांव के पास जंगल में पेड़ों पर वन विभाग ने तीन कैमरे लगाए थे।
बाघ की मौजूदगी से इलाके में रहने वाले लोगों के बीच खौफ का आलम है। वन विभाग ने क्षेत्रवासियों को सुरक्षित व सतर्क रहने की सलाह दी है. इसके साथ किसी भी विषम स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्रीय वन अमला अलर्ट मोड पर है।
