CG News: छत्तीसगढ़ के जंगल में बाघ की दस्तक, ट्रेपिंग कैमरे में तस्वीर, डीएफओ ने की पुष्टि

CG News: राजनांदगाव जिले के मोहला-मानपुर में औधी के घने जंगलों में लगे ट्रेपिंग कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई। बता दे चंद दिनों से वन परिक्षेत्र में अपनी मौजूदगी का अहसास करा रहा बाघ आखिरकार वन विभाग के कैमरे में कैद हो गया। मानपुर दक्षिण वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन भूमि कक्ष क्रमांक 1080 में लगाए गए कैमरे में वयस्क नर बाघ की तस्वीर कैद हुई है। इस बात की पुष्टि डीएफओ दिनेश पटेल ने की है।