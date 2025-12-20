20 दिसंबर 2025,

नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़! रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त, स्वास्थ्य के लिए खतरा…

CG Breaking News: राजनांदगांव जिले के पनेगा क्षेत्र में रौनक इंटरप्राइजेस के नाम पर संचालित एक संस्था में 460 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है।

Shradha Jaiswal

Dec 20, 2025

नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़! रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त, स्वास्थ्य के लिए खतरा...

नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़! रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त, स्वास्थ्य के लिए खतरा...(photo-AI)

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के पनेगा क्षेत्र में रौनक इंटरप्राइजेस के नाम पर संचालित एक संस्था में 460 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार, इस संस्था में रोजाना लगभग 100 क्विंटल पनीर का मैन्यूफैक्चरिंग किया जाता था। लंबे समय से शिकायत मिलने के बाद रायपुर और जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर यह कार्यवाही की। बरामद नकली पनीर को गड्डा खोदकर नष्ट किया गया।

CG Breaking News: नकली पनीर का निर्माण पाम तेल और दूध पाउडर से

जांच में यह पाया गया कि संस्था में पाम तेल और दूध पाउडर से नकली पनीर तैयार किया जा रहा था। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। अफसरों के अनुसार, संचालक ने बड़ी यूनिट लगाकर रोजाना 100 क्विंटल से अधिक पनीर तैयार किया। शहर के अन्य दुकानों और मिल्क पार्लरों में भी इसे सप्लाई किया जाता था।

रायपुर और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

इस कार्रवाई में रायपुर की तीन सदस्यीय टीम – आशीष यादव, उमेश शर्मा और जिला औषधि प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। पनेगा के अलावा भदौरिया चौक के पास भी रौनक इंटरप्राइजेस से नकली पनीर बरामद हुआ। पारख दाल मिल में भी प्रशासन ने दबिश देकर नकली पनीर नष्ट किया।

शहर के मिल्क पार्लरों में जांच की जरूरत

राजनांदगांव शहर में दो दर्जन से अधिक मिल्क पार्लर हैं, जहां सीधे ग्राहक जुड़े हैं। नकली पनीर का खुलासा होने के बाद अब शहर के अन्य मिल्क पार्लरों में भी जांच की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रशासन संचालक से पूछताछ कर जानकारी जुटा रहा है कि यह नकली पनीर कहां-कहां भेजा जा रहा था। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच जारी रखी है और सभी अवैध पनीर निर्माण यूनिटों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

