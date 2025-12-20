नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़! रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त, स्वास्थ्य के लिए खतरा…

राजनांदगांव शहर में दो दर्जन से अधिक मिल्क पार्लर हैं, जहां सीधे ग्राहक जुड़े हैं। नकली पनीर का खुलासा होने के बाद अब शहर के अन्य मिल्क पार्लरों में भी जांच की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रशासन संचालक से पूछताछ कर जानकारी जुटा रहा है कि यह नकली पनीर कहां-कहां भेजा जा रहा था। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच जारी रखी है और सभी अवैध पनीर निर्माण यूनिटों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।