छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन, 450 से अधिक शिक्षक जांचेंगे कॉपियां

CG Board Exam Evaluation: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 16 मार्च से शुरू किया जाएगा। इसके लिए जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए राजनांदगांव जिले में स्टेट हायर सेकेंडरी स्कूल को एकमात्र मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।