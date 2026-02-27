सांसद को काला झंडा दिखाने से पहले ही NSUI नेता नजरबंद, इस मुद्दे पर भड़का बवाल… 5 घंटे थाने में बैठे रहे पदाधिकारी

पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शन की घोषणा एक दिन पहले ही किए जाने के बावजूद पुलिस ने सुबह 10 बजे नेताओं को उनके घरों से उठाया। हिरासत में लिए गए लोगों में राजा यादव, पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री, विशु आजमानी, ऋषभ निर्मलकर, संजय साहू, सागर ताम्रकार, हनी भलावे और अशुंल श्रीवास्तव शामिल थे। घटना के बाद जिला कांग्रेस पदाधिकारी थाने पहुंचे और विरोध जताया। आज शुक्रवार को विज्ञान महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, वहां भी इस तरह की स्थिति बनने की संभावना है।