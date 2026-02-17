जेल से छूटते ही फिर सक्रिय हुए शातिर चोर, 3.95 लाख का माल बरामद, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी सुनील साहू निवासी उदयपुर थाना छुईखदान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 फरवरी की शाम लगभग 5.30 बजे खेत से घर लौटने पर देखा कि घर के दो कमरों के दरवाजे खुले थे। आलमारी टूटी हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर आलमारी से 30 हजार रुपए नकद, 3 नग सोने की पत्ती, 1 सोने का टॉप्स, 2 जोड़ी चांदी की पायल एवं एक पुरानी चांदी की पायल चोरी होना पाया गया।