CG Rape Case: मैं तुमसे प्यार करता हूं… कहकर युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

मुखबीर सूचना पर पुलिस टीम ने गंडई क्षेत्र में छापेमारी की। वहां से आरोपी ओमप्रकाश पिता संतोष साहू उम्र 19 वर्ष, निवासी करमतरा चौकी जालबांधा थाना को पीड़िता के साथ बरामद किया गया। पीड़िता से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने बताया कि आरोपी उसे नाबालिग होने के बावजूद प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देता रहा। विभिन्न जगहों पर ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और लगातार बलात्कार किया। घटना के दिन भी उसे भगाकर जबरन शोषण किया गया। विवेचना में प्रकरण में धारा 64, 65 और 2(ढ) बीएनएस तथा धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।