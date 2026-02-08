8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

Rape News: बीमार बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, दो युवकों ने घर में घुसकर की घिनौनी हरकत, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

Rape News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बीमार और अशक्त बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज दो घंटे के भीतर दोनों [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Feb 08, 2026

बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म (फोटो सोर्स- iStock)

बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म (फोटो सोर्स- iStock)

Rape News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बीमार और अशक्त बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज दो घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Rape News: जानें पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 6 फरवरी 2026 को दोपहर लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। आरोप है कि दो युवक जबरन पीड़िता के घर में घुसे और वहां मौजूद बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इस दौरान एक आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके पर खड़े होकर उसे संरक्षण देता रहा। जब शिकायतकर्ता मौके पर पहुंची, तो दोनों आरोपी उसे देखकर तुरंत वहां से फरार हो गए।

घटना के बाद पीड़िता की ओर से सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 105/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(k) एवं 332(b) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

दोनों आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि श्याम यादव ने बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया, जबकि मोहन पंजवानी ने इस अपराध में उसका साथ देते हुए मौके पर मौजूद रहकर उसे संरक्षण प्रदान किया।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 05:20 pm

Published on:

08 Feb 2026 05:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Rape News: बीमार बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, दो युवकों ने घर में घुसकर की घिनौनी हरकत, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Job Placement: 135 पदों पर होगी भर्ती… इस जिले में 11 फरवरी को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, 10वीं से 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन

युवाओं के लिए जॉब पाने का ये शानदार मौका (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Officer Hostage: स्कूल भवन को लेकर बवाल, निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को बनाया बंधक, जानें मामला…

6 अधिकारी स्कूल में बंधक बनाए गए (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, 3 की मौत

नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Paddy Procurement: धान खरीदी में लापरवाही पर 10 अफसरों को नोटिस, 24 घंटे में जवाब देने का अल्टीमेटम

कलेक्टर ने 10 नोडल अफसरों को थमाया नोटिस (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

सूर्यकुमार यादव समेत टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया बारनवापारा अभयारण्य का दौरा, तस्वीरें हुईं वायरल, देखें आप भी

टीम इंडिया के क्रिकेटर बारनवापारा अभयारण्य पहुंचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.