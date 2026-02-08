Rape News: बीमार बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, दो युवकों ने घर में घुसकर की घिनौनी हरकत, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि श्याम यादव ने बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया, जबकि मोहन पंजवानी ने इस अपराध में उसका साथ देते हुए मौके पर मौजूद रहकर उसे संरक्षण प्रदान किया।