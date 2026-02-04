Officer Hostage: स्कूल भवन को लेकर बवाल, निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को बनाया बंधक, जानें मामला…

Officer Hostage: पलारी ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तमोरी गांव में नई स्कूल बिल्डिंग की मांग कर रहे गुस्साए गांववालों और कांग्रेस नेताओं ने बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने आए डिस्ट्रिक्ट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के छह अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों को उसी टूटी-फूटी बिल्डिंग में बंद कर दिया गया, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ने "खतरनाक" बताया था।