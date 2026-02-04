Officer Hostage: स्कूल भवन को लेकर बवाल, निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को बनाया बंधक, जानें मामला…

6 अधिकारी स्कूल में बंधक बनाए गए (photo source- Patrika)
Officer Hostage: पलारी ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तमोरी गांव में नई स्कूल बिल्डिंग की मांग कर रहे गुस्साए गांववालों और कांग्रेस नेताओं ने बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने आए डिस्ट्रिक्ट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के छह अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों को उसी टूटी-फूटी बिल्डिंग में बंद कर दिया गया, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ने "खतरनाक" बताया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रवि बंजारे की लीडरशिप में गांववालों ने SIR हियरिंग टीम को घेर लिया। टीम में डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर एमके कुजूर, असिस्टेंट इंजीनियर गुलशन कुमार गायकवाड़, दो टीचर और एक एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट शामिल थे। गांववालों ने उन्हें स्कूल के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और करीब दो घंटे तक बंधक बनाए रखा।
Officer Hostage: डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) संजय गुहे ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि मौजूदा स्कूल बिल्डिंग बहुत कमजोर और खतरनाक है और इसे कभी भी गिराया जा सकता है। गांववालों का आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर तो दे देता है, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए नई बिल्डिंग बनाने का कोई पक्का टाइमफ्रेम नहीं बताता।
