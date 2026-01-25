Paddy Procurement: धान खरीदी में लापरवाही पर 10 अफसरों को नोटिस, 24 घंटे में जवाब देने का अल्टीमेटम

Paddy Procurement: कलेक्टर दीपक सोनी ने धान खरीद के फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान गंभीर लापरवाही के लिए 10 खरीद केंद्रों के नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। आदेश में कहा गया है कि जिला कार्यालय धान खरीद के सुचारू नियंत्रण, पर्यवेक्षण और स्पष्ट फिजिकल वेरिफिकेशन को सुनिश्चित करने के लिए रिव्यू मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश जारी कर रहा है।