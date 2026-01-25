Paddy Procurement: धान खरीदी में लापरवाही पर 10 अफसरों को नोटिस, 24 घंटे में जवाब देने का अल्टीमेटम

कलेक्टर ने 10 नोडल अफसरों को थमाया नोटिस (photo source- Patrika)
Paddy Procurement: कलेक्टर दीपक सोनी ने धान खरीद के फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान गंभीर लापरवाही के लिए 10 खरीद केंद्रों के नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। आदेश में कहा गया है कि जिला कार्यालय धान खरीद के सुचारू नियंत्रण, पर्यवेक्षण और स्पष्ट फिजिकल वेरिफिकेशन को सुनिश्चित करने के लिए रिव्यू मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश जारी कर रहा है।
आपके द्वारा पी व्ही एप्प में टोकन का भौतिक सत्यापन में सही ढंग से फोटो नहीं लिया गया है। नोटिस जारी होने वाले नोडल अधिकारियों में बलौदाबाजार अनुभाग अंतर्गत उपार्जन केन्द्र करमदा के सुशील पटेल,उपार्जन केंद्र देवरी के शशि प्रकाश पटेल, सिमगा अनुभाग से उपार्जन केंद्र मोहरा के नोडल अधिकारी दीनदयाल चतुर्वेदी, उपार्जन केंद्र सिमगा के सिकेश ध्रुव, पलारी अनुभाग से उपार्जन केंद्र अमेरा के प्रभात वर्मा, कसडोल अनुभाग से उपार्जन केंद्र नरधा के ओ. पी. भारद्वाज,उपार्जन केंद्र सर्वा देवेश देवांगन, उपार्जन केंद्र हसुवा के पुष्पेंद्र पटेल ,उपार्जन केंद्र बलदाकछार के योगेश कुमार ध्रुव शामिल है।
Paddy Procurement: इसी तरह, खरतोरा धान खरीदी केंद्र में फर्जी धान खरीदी के मामले में खरीदी केंद्र के नोडल अधिकारी देवेंद्र वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अगर इन कर्मचारियों का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बलोदा बाज़ार
छत्तीसगढ़
