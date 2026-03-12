LPG Cylinder: अफवाहों पर नहीं दें ध्यान.. गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कलेक्टर हुए सख्त, वितरकों को दी चेतावनी

इसके साथ ही, गैस के दामों में पहले ही वृद्धि हो चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए और घरेलू गैस में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके सरकार कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध यदि लंबा चलता है, तो लोगों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन जानकारों का अनुमान है कि शीघ्र ही इनकी कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।