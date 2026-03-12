12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

LPG Cylinder: अफवाहों पर नहीं दें ध्यान.. गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कलेक्टर हुए सख्त, वितरकों को दी चेतावनी

LPG Cylinder: बलौदाबाजार में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की चर्चा तेज हो गई है। कई जगहों में 1600 रुपए में सिलेंडर बेचे जाने की शिकायत है...

3 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Chandu Nirmalkar

Mar 12, 2026

lpg gas cylinder

गैस सिलेंडर की कलाबजारी पर बलौदाबाजार कलेक्टर हुए सख्त ( Photo - Patrika )

LPG Cylinder: युद्ध के चलते प्रदेश में कमर्शियल गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है। इसे लेकर बार, रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी ओर आम उपभोक्ता भी घरेलू गैस को लेकर परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। वहीं बलौदाबाजार में कहीं-कहीं गैस की कालाबाजारी की चर्चा है। हालांकि अभी तक किसी भी मामले खुलासा नहीं है। ऐसे में इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने गैस संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।

LPG Cylinder: सख्त हुए बलौदाबाजार कलेक्टर

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले के घरेलू एलपीजी गैस वितरकों के साथ बैठक कर रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी एजेंसियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को सामान्य रूप से और निर्धारित मूल्य पर एलपीजी गैस उपलब्ध कराई जाए तथा कहीं भी शॉर्टेज की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कालाबाजारी या अधिक मूल्य पर गैस बेचने की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

होटल, ढाबे में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि सभी वितरक एलपीजी के भंडारण और वितरण से संबंधित पंजी नियमित रूप से संधारित करें और विभागीय अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति के लिए भी आपसी समन्वय बनाए रखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इधर जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में लगातार यह शिकायतें भी मिल रही हैं कि कई होटल, ढाबे और सडक़ किनारे लगे स्ट्रीट फूड स्टॉलों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बजाय घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है।

कुछ जगहों में कालाबाजारी की चर्चा

एक ओर जहां आम उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए परेशान होते हैं, वहीं दूसरी ओर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। सूत्रों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की कमी की खबरों के बाद कुछ लोग कालाबाजारी में भी सक्रिय हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर घरेलू सिलेंडर ब्लेक में लगभग 1600 रुपये तक में बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता जताई जा रही है।

कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद

अति आवश्यक सेवा वालों को ही कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध, आम जनता को नहीं
देश के कई हिस्सों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने के बाद अब भाटापारा में भी इसका वितरण बंद हो चुका है। फिलहाल केवल अति आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को ही कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता है। एजेंसी से मिली जानकारी में बताया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई लगातार जारी है, लेकिन कमर्शियल गैस पर रोक लग गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से एक-दो दिनों के भीतर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं पर असर पडऩा शुरू हो जाएगा।

युद्ध लंबा चला तो बढ़ेगी परेशानी

इसके साथ ही, गैस के दामों में पहले ही वृद्धि हो चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए और घरेलू गैस में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके सरकार कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध यदि लंबा चलता है, तो लोगों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन जानकारों का अनुमान है कि शीघ्र ही इनकी कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

बुधवार को सुबह गैस एजेंसी पर सिलेंडर खरीदने वालों की लंबी कतारें देखी गईं। लोग सरकार की नीतियों और विकास के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे समय में भारत में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 01:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / LPG Cylinder: अफवाहों पर नहीं दें ध्यान.. गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कलेक्टर हुए सख्त, वितरकों को दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: बंद होटल में सिलेंडर फटा, झोपड़ी जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

CG News: बंद होटल में सिलेंडर फटा, झोपड़ी जलकर खाक, मची अफरा-तफरी
बलोदा बाज़ार

CG News: धान में रेत मिलाकर हेराफेरी, खरीदी केन्द्र प्रभारी बर्खास्त

CG News: धान में रेत मिलाकर हेराफेरी, खरीदी केन्द्र प्रभारी बर्खास्त
बलोदा बाज़ार

तहसील दफ्तर में लगी भीषण आग, रिकॉर्ड बचाने में जुटा प्रशासन

CG News: तहसील दफ्तर में लगी भीषण आग, रिकॉर्ड बचाने में जुटा प्रशासन
बलोदा बाज़ार

सुनसान रास्तों पर ‘लिफ्ट’ के नाम पर लूट! शातिर आरोपी गिरफ्तार

सुनसान रास्तों पर ‘लिफ्ट’ के नाम पर लूट! अकेली महिलाओं को बनाता था निशाना, शातिर आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

90 वर्षीय असहाय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, रात के अंधेरे में आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम, ऐसे हुआ खुलासा

बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म (फोटो सोर्स- iStock)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.