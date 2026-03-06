तहसील दफ्तर में लगी भीषण आग, रिकॉर्ड बचाने में जुटा प्रशासन

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने सबसे पहले तहसील कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड को सुरक्षित बाहर निकलवाने का काम शुरू किया। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां लगाई गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास स्थित सीमेंट संयंत्रों से भी अतिरिक्त फायर ब्रिगेड वाहन बुलाए गए।