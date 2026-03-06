6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

तहसील दफ्तर में लगी भीषण आग, रिकॉर्ड बचाने में जुटा प्रशासन

CG News: आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां लगाई गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास स्थित सीमेंट संयंत्रों से भी अतिरिक्त फायर ब्रिगेड वाहन बुलाए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Love Sonkar

Mar 06, 2026

CG News: तहसील दफ्तर में लगी भीषण आग, रिकॉर्ड बचाने में जुटा प्रशासन

CG News: बलौदाबाजार शहर के तहसील कार्यालय में शुक्रवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग तहसील परिसर में स्थित डीएसपी कार्यालय की पुरानी बिल्डिंग की ओर से लगी, जो धीरे-धीरे फैलते हुए तहसीलदार कार्यालय की दिशा में बढ़ने लगी। आग की लपटें और धुआं उठते देख इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने सबसे पहले तहसील कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड को सुरक्षित बाहर निकलवाने का काम शुरू किया। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां लगाई गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास स्थित सीमेंट संयंत्रों से भी अतिरिक्त फायर ब्रिगेड वाहन बुलाए गए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे बलौदाबाजार की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक तहसील भवन में आग लगी थी। आग के कारण तहसीलदार कार्यालय और रिकॉर्ड रूम के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रशासन की तत्परता के कारण महत्वपूर्ण दस्तावेजों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया।

मौके पर मौजूद एसडीएम प्रकाश कोरी ने बताया कि रिकॉर्ड रूम पूरी तरह सुरक्षित है और जरूरी दस्तावेजों को नुकसान नहीं पहुंचा है। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और स्थिति अब नियंत्रण में है।

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग कैसे लगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 11:16 am

Published on:

06 Mar 2026 11:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / तहसील दफ्तर में लगी भीषण आग, रिकॉर्ड बचाने में जुटा प्रशासन

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सुनसान रास्तों पर ‘लिफ्ट’ के नाम पर लूट! शातिर आरोपी गिरफ्तार

सुनसान रास्तों पर ‘लिफ्ट’ के नाम पर लूट! अकेली महिलाओं को बनाता था निशाना, शातिर आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

90 वर्षीय असहाय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, रात के अंधेरे में आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम, ऐसे हुआ खुलासा

बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म (फोटो सोर्स- iStock)
बलोदा बाज़ार

बिलाईगढ़ रेल कॉरिडोर में भीषण आग, 42 हजार पौधे जलकर खाक, लोगों का आरोप- अधिकारी फील्ड में नहीं जाते…

42 हजार पौधे जलकर खाक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 2 पुलिसकर्मियों की मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर

तेज रफ़्तार वाहन ने लिया चपेट में (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Holi Dry Day: होली को लेकर साय सरकार का बड़ा ऐलान! निर्धारित नियमों के तहत लागू रहेगा ‘ड्राई डे’

होली में निरस्त नहीं होगा ड्राई डे (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.