बिलाईगढ़ रेल कॉरिडोर में भीषण आग, 42 हजार पौधे जलकर खाक, लोगों का आरोप- अधिकारी फील्ड में नहीं जाते…

Fire News: बिलाईगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत धनसीर रोड में स्थित रेल कॉरिडोर कक्ष क्रमांक 408 में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने आग को देखकर वन विभाग को सूचना दी, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। इस आगजनी में हजारों पेड़ जलकर खाक हो गए। आग केवल प्लांटेशन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के 4-5 किलोमीटर क्षेत्र में इमारती और अन्य पेड़ भी जले।