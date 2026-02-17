अग्निवीर बनने का शानदार अवसर! 13 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू, 1 अप्रैल अंतिम तिथि…

अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निकट स्थित सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2965212 एवं 0771-2965214 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला रोजगार कार्यालय बलौदाबाजार ने भी युवाओं से समयसीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 07727-299443 तथा व्हाट्सएप नंबर 9009962186 और 9827168832 पर संपर्क किया जा सकता है।