Job Placement: 135 पदों पर होगी भर्ती… इस जिले में 11 फरवरी को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, 10वीं से 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन

प्लेसमेन्ट कैेम्प में नियोजक अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कुकुरदी बलौदाबाजार द्वारा सेफ्टी स्टीवर्ड के 4 पद, बायलर ऑपरेटर के 4 पद, इंस्ट्रूमेंट तकनीशियन के 7 पद, इलेक्ट्रीशियन के 5 पद एवं फिटर के 5 पद, शैक्षणिक योग्यता आईटीआई, डिप्लोमा पदानुसार, वेतन 12610 रूपए अनुभव 3 से 5 वर्ष, कार्यक्षेत्र कुकुरदी सीमेंट बलौदाबाजार होगा। दुर्गेश इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी रायपुर द्वारा सिक्योरिटी सुपरवाईजर के 20 पद, सेक्यूरिटी गार्ड के 50 पद, शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण, उच्च एवं अनुभव 0 से 5 वर्ष, उम्र 20 से 45 वर्ष, वेतन 15 हजार से 18 हजार रूपये देय होगा, कार्यक्षेत्र रायपुर होगा।