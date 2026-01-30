Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, 3 की मौत

हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान तुर्किनडीह गांव के रहने वाले के तौर पर हुई है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर कसडोल पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।