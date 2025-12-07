CG News: पोस्टमार्टम से खुलेगा राज! संदिग्ध मौत में पुलिस ने कब्र से निकाला शव, जानें पूरा मामला…

बुंदेला गांव की जया सांडे (23) की पांच साल पहले अर्जुन सांडे से प्रेम विवाह हुआ था। 27 नवंबर को जया घर का काम कर रही थी, तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। जानकारी मिलने पर घर के लोगों ने उसे आराम करने दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह मृत मिली। परिजनों और पड़ोसियों को इसकी सूचना दी गई। मायके पक्ष पहुंचा तो उन्होंने हंगामा करते हुए ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए।