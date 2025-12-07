CG News: पोस्टमार्टम से खुलेगा राज! संदिग्ध मौत में पुलिस ने कब्र से निकाला शव, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के चकरभाठा थाना क्षेत्र के बुंदेला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत और उसके बाद हुए दफन को लेकर मामला गंभीर दिशा में पहुंच गया है। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला। मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।
बुंदेला गांव की जया सांडे (23) की पांच साल पहले अर्जुन सांडे से प्रेम विवाह हुआ था। 27 नवंबर को जया घर का काम कर रही थी, तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। जानकारी मिलने पर घर के लोगों ने उसे आराम करने दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह मृत मिली। परिजनों और पड़ोसियों को इसकी सूचना दी गई। मायके पक्ष पहुंचा तो उन्होंने हंगामा करते हुए ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए।
गांव वालों की समझाइश पर मायके पक्ष ने कफन-दफन की अनुमति दी। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी की अनुमति ली। इसके बाद राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में जया की कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया। अब शव का पोस्टमार्टम सिम्स में कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
