18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Crime News: नकाब-ग्लब्स पहनकर ‘प्रोफेशनल’ अंदाज में वारदात, सूने घरों से लाखों का माल पार, हाईकोर्ट कॉलोनी भी निशाने पर

Crime News: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र और मोपका इलाके में इन दिनों एक प्रोफेशनल चोर गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। रात में नकाब और ग्लब्स पहनकर आए बदमाशों ने सूने मकानों को निशाना बनाते हुए आधा दर्जन घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया...

3 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 18, 2026

नकाब-ग्लब्स पहनकर ‘प्रोफेशनल’ अंदाज में वारदात (फोटो सोर्स- Adobe Stock)

नकाब-ग्लब्स पहनकर ‘प्रोफेशनल’ अंदाज में वारदात (फोटो सोर्स- Adobe Stock)

Crime News: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र और मोपका इलाके में इन दिनों एक प्रोफेशनल चोर गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। रात में नकाब और ग्लब्स पहनकर आए बदमाशों ने सूने मकानों को निशाना बनाते हुए आधा दर्जन घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जबकि एक मकान में चोरी का प्रयास नाकाम रहा।

चोरों ने मकानों के दरवाजे और ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घरों में रखे जेवर, नकदी और बाइक समेत कई सामान पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। चोरों की गतिविधियां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध युवक देर रात इलाके में घूमते और एक घर में चोरी करते नजर आ रहे हैं।

चोरी के बाद दरवाजे को लॉक भी कर रहे चोर

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर बेहद प्रोफेशनल तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उनके हाथों में ग्लव्स हैं और चेहरों पर नकाब व मास्क लगा हुआ है। फुटेज में एक चोर घर का ताला और दरवाजा बड़ी सफाई से तोड़ता दिखाई देता है। इसके बाद कुछ ही मिनटों में घर के अंदर घुसकर सामान खंगाल लिया जाता है। इतना ही नहीं, जाते समय बदमाश दरवाजे को दोबारा लॉक कर देते हैं ताकि किसी को तुरंत शक न हो।

घर का ताला तोड़कर जेवर और नकदी पार

चिल्हाटी स्थित विवेकानंद रेसिडेंसी में रहने वाली विंदा धुरी ने बताया कि 3 मार्च को उनकी सास की मृत्यु होने पर वह अपने गांव बोदरी चली गई थीं। 15 मार्च को पड़ोसी घनश्याम यादव ने फोन कर बताया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। घर लौटकर देखा तो मुख्य दरवाजे का कुंदा टूटा हुआ था और अलमारी में रखे चांदी के पायल, अंगूठी, बिछिया और करीब 5 हजार रुपये नकद गायब थे।

मकान में घुसा चोर, लोगों को देखकर भागा

मोपका के विवेकानंद नगर फेस-2 में भी चोरी का प्रयास हुआ। ओमप्रकाश धिलहरे ने बताया कि उनके साढ़ू भाई पुन्नीलाल टंडन का घर लंबे समय से बंद था। 14 मार्च की रात पड़ोसी चंदू साहू ने फोन कर घर के अंदर से तोड़फोड़ की आवाज आने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर से एक युवक बोरी में सामान लेकर भागता दिखाई दिया। जांच में करीब 10 नल की टोटियां चोरी होना पाया गया।

हाईकोर्ट आवासीय परिसर में भी इसी अंदाज में चोरी

पुलिस को आशंका है कि यही गिरोह कुछ महीने पहले चकरभाठा स्थित हाईकोर्ट आवासीय परिसर में हुई सिलसिलेवार चोरियों में भी शामिल रहा है। इसके अलावा सिविल लाइन क्षेत्र में भी इसी तरह की वारदातें सामने आ चुकी हैं। जानकारी यह भी सामने आई है कि इस गिरोह ने एक दिन पहले राजनांदगांव जिले में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था और इसके बाद बिलासपुर के सरकंडा-मोपका क्षेत्र में वारदात की।

बाइक चोरी की भी कई वारदातें

इसी इलाके में बाइक चोरी की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। अरपा विहार कॉलोनी मोपका में रहने वाले शिक्षक आशीष बंधे ने बताया कि उन्होंने अपनी होंडा शाइन बाइक घर के पोर्च में खड़ी की थी और परिवार के साथ पामगढ़ चले गए थे। लौटने पर देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ है और बाइक गायब है।

वहीं, सरकंडा के तुलसी पैलेस के पीछे रहने वाले अतिथि व्याख्याता विकास जोशी की हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर बाइक भी घर के पोर्च से चोरी हो गई। इसके अलावा बहतराई में शादी समारोह में आए मोहन कुमार वर्मा की बजाज पल्सर बाइक भी रात करीब 2 बजे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

एसएसपी पहुंचे मौके पर, पुलिस ने संदेहियों की धरपकड़ तेज की

सरकंडा-मोपका क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनेश सिंह खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इस दौरान सरकंडा टीआई प्रदीप आर्या, एससीसीयू प्रभारी तोपसिंह नवरंग समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल सरकंडा थाना और मोपका चौकी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। कुछ संदेेहियों को पकड़कर पूछताछ भी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

CG High Court: फर्जी दाखिलों पर हाईकोर्ट सख्त… RTE में 74 बच्चों का एडमिशन सवालों में, शिकायतों में देरी पर सरकार से जवाब तलब
बिलासपुर
chhattisgarh high court

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 02:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: नकाब-ग्लब्स पहनकर ‘प्रोफेशनल’ अंदाज में वारदात, सूने घरों से लाखों का माल पार, हाईकोर्ट कॉलोनी भी निशाने पर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फर्जी प्रमाणपत्र से 35 साल नौकरी… रिटायरमेंट से पहले खुला राज, ग्वालियर के राजेश पर बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप

क्राइम की सांकेतिक फोटो
बिलासपुर

CG Crime News: वन विभाग में महिला कर्मी से अभद्र टिप्पणी, वॉइस रिकॉर्डिंग से हुआ बड़ा खुलासा! शुरू हुई जांच

वन विभाग में महिला कर्मी से अभद्र टिप्पणी (Photo-AI)
बिलासपुर

Murder Case: ब्लाइंड मर्डर का खुलासा… दो भाइयों ने मिलकर की दोस्त की हत्या, इस बात पर हुआ था विवाद

बिलासपुर

SECL में अप्रेंटिसशिप के 1600 पद निकले

SECL में 1600 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती (photo source- Patrika)
बिलासपुर

PM Awas Yojana: आवास-मनरेगा में गड़बड़ी का आरोप, परिवार के नाम मास्टर रोल बनाकर निकाली राशि, पंच-ग्रामीण पहुंचे कलेक्टोरेट

आवास-मनरेगा में गड़बड़ी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.