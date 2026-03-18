Crime News: नकाब-ग्लब्स पहनकर ‘प्रोफेशनल’ अंदाज में वारदात, सूने घरों से लाखों का माल पार, हाईकोर्ट कॉलोनी भी निशाने पर

सरकंडा-मोपका क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनेश सिंह खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इस दौरान सरकंडा टीआई प्रदीप आर्या, एससीसीयू प्रभारी तोपसिंह नवरंग समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल सरकंडा थाना और मोपका चौकी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। कुछ संदेेहियों को पकड़कर पूछताछ भी की जा रही है।