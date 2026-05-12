Bilaspur Police Transfer: बिलासपुर में पुलिस अफसरों का फेरबदल, तीन निरीक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी

Bilaspur Police Transfer: बिलासपुर में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से तीन निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इस फेरबदल के तहत सिविल लाइन थाना प्रभारी एसआर साहू, जो इसी महीने 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें थाने से हटाकर सरकंडा सीएसपी कार्यालय में नई जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह अब सिरगिट्टी थाना प्रभारी किशोर केंवट को सिविल लाइन थाने की कमान सौंपी गई है।