Bilaspur News: 1.40 करोड़ खर्च, लेकिन सड़क की हालत बेहाल! हाथ लगाते ही उखड़ने लगी डामर, VIDEO वायरल

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मस्तूरी ब्लॉक में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से बनाई गई सड़क निर्माण के कुछ ही दिनों बाद उखड़ने लगी है। हालत यह है कि सड़क की डामर की परतें हाथ से ही निकल रही हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है। यह सड़क ग्राम पंचायत अमगांव के आश्रित ग्राम आमाकोनी से बहतरा तक बनाई गई है। करीब एक किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ था, लेकिन शुरुआती दिनों में ही निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।