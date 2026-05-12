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बिलासपुर

Bilaspur News: 1.40 करोड़ खर्च, लेकिन सड़क की हालत बेहाल! हाथ लगाते ही उखड़ने लगी डामर, VIDEO वायरल

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक में 1.40 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी है। अमगांव के आश्रित ग्राम आमाकोनी से बहतरा तक बनी इस एक किलोमीटर लंबी सड़क की डामर परत हाथ से निकल रही है।

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बिलासपुर

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Shradha Jaiswal

May 12, 2026

Bilaspur News

Bilaspur News(photo-patrika)

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मस्तूरी ब्लॉक में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से बनाई गई सड़क निर्माण के कुछ ही दिनों बाद उखड़ने लगी है। हालत यह है कि सड़क की डामर की परतें हाथ से ही निकल रही हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है। यह सड़क ग्राम पंचायत अमगांव के आश्रित ग्राम आमाकोनी से बहतरा तक बनाई गई है। करीब एक किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ था, लेकिन शुरुआती दिनों में ही निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

Bilaspur News: मुरूम की जगह मिट्टी बिछाने का आरोप

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी लापरवाही बरती गई। लोगों का कहना है कि सड़क की मजबूती के लिए जहां मुरूम और बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग होना चाहिए था, वहां मिट्टी बिछाकर काम पूरा कर दिया गया। आरोप है कि इसी वजह से सड़क की ऊपरी डामर परत टिक नहीं पाई और कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी। सड़क पर जगह-जगह से गिट्टियां निकल रही हैं और सतह कमजोर दिखाई दे रही है।

ठेकेदार और अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप

जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण का ठेका लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से ठेकेदार अतुल शुक्ला को दिया गया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता की सही तरीके से निगरानी नहीं की गई, जिसके कारण करोड़ों की लागत से बनी सड़क शुरुआती बारिश और उपयोग भी नहीं झेल पा रही है।

सड़क जांच के दौरान खुली पोल

मामले की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जनपद सभापति, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और सरपंच ने सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क की स्थिति देखकर सभी हैरान रह गए। प्रतिनिधियों ने मौके पर ही सड़क की डामर परत को हाथ से उखाड़कर देखा, जो आसानी से निकल गई। इसका वीडियो भी बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नई सड़क की डामर परत हाथ से ही टूटकर निकल रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग कर जनता के पैसों से घटिया निर्माण किया जा रहा है। लोगों ने मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

जनप्रतिनिधियों ने की तकनीकी जांच की मांग

मामले को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों तथा ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो भविष्य में भी इसी तरह के घटिया निर्माण कार्य होते रहेंगे और सरकारी धन की बर्बादी जारी रहेगी।

ग्रामीणों में नाराजगी, सुरक्षा को लेकर भी चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खराब होने से आने-जाने में परेशानी होगी और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। लोगों ने कहा कि सड़क बनने से क्षेत्र के विकास की उम्मीद जगी थी, लेकिन घटिया निर्माण ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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Updated on:

12 May 2026 05:31 pm

Published on:

12 May 2026 05:29 pm

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