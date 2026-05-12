Janjgir News: बस स्टैंड पर हवा भरने का टैंक फटा, उछलकर रोड पर गिरा मैकेनिक, मौके पर दर्दनाक मौत

पहली घटना में मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को दोपहर में रायगढ़-सारंगढ़ मार्ग पर स्थित पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम तेतला के पास चंंद्रपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रक के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए सामने की तरफ से आ रहे बाइक को ठोकर मार दिया। इस घटना में बाइक सवार महेश निषाद एवं सोनु माली की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार दोनों युवक रायगढ़ से अपने गांव लौट रहे थे इसी बीच यह घटना हो गई है। पढ़े पूरी खबर