बिजली के तार की चपेट में आया बाइक सवार, जिंदा जलकर मौत… गरियाबंद में दर्दनाक हादसे से सनसनी

जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 37 वर्षीय यशवंत ध्रुव के रूप में हुई है, जो दसपुर गांव का निवासी था। बताया जा रहा है कि वह जंगल से तेंदूपत्ता संग्रह कर बाइक से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान दसपुर बांध के पास सड़क किनारे बिजली खंभे से टूटा हुआ 11 केवी सप्लाई लाइन का तार नीचे लटक रहा था।