सरकारी दफ्तर बना अखाड़ा! CMO के सामने अकाउंटेंट की पिटाई, जमकर चले थप्पड़-घूंसे

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 7 मई की शाम करीब 5 बजे के बाद की है। मारपीट के बाद संदीप चंद्राकर की शिकायत पर इंजीनियर श्याम सुंदर पटनायक और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर, दूसरे पक्ष की शिकायत पर देवभोग पुलिस ने संदीप चंद्राकर के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।