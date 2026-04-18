Medical College: इंटर्नशिप के बाद भी अटकी पोस्टिंग, 682 स्टूडेंट्स कर रहे इलाज, कब मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर? जानिए नया नियम

बांड में जाने वाले डॉक्टरों की जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में ज्यादा है। दरअसल ये अस्पताल पहले ही डॉक्टरों की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहर या अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ती है। पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहां जेआर यानी जूनियर रेसीडेंट डॉक्टर एक क्लर्क की तरह काम करता है। मरीजों का इलाज न के बराबर करता है। ओपीडी में दवा पर्ची लिखना या वार्ड में दूसरे काम कराया जाता है। वहीं दूसरे मेडिकल कॉलेजों में ये जेआर मरीजों का इलाज करते हैं। दरअसल वहां पहले से ही डॉक्टरों की कमी है।