Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ मंत्रायल में बदली व्यवस्था से भटक रहे सरकारी अफसर, पत्र लिखकर बताई समस्या

Chhattisgarh News: प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र मंत्रालय और संचालनालय भवन में इन दिनों अधिकारी-कर्मचारी एक अलग तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने आधुनिक कार्यालयों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि कई विभागों के कर्मचारी अपने केबिन के भीतर न तो ठीक से बात कर पा रहे हैं और न ही इंटरनेट आधारित कार्य सुचारु रूप से कर पा रहे हैं। स्थिति यह है कि फोन कॉल करने या प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कई बार केबिन से निकलकर गलियारों, खिड़कियों या भवन के खुले हिस्सों तक जाना पड़ रहा है।