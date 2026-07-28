Patrika Police Jazba Award 2026: 42 जांबाज पुलिसकर्मियों को आज सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

पुलिस विभाग दिन-रात नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा रहता है। कई बार पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ऐसे समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन के उद्देश्य से पत्रिका समूह हर वर्ष 'पुलिस जज्बा अवार्ड' का आयोजन करता है। इस सम्मान के माध्यम से पुलिस बल के उत्कृष्ट कार्यों को समाज के सामने लाने और अन्य पुलिसकर्मियों को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है।