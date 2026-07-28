एक दिन, छत्तीसगढ़ के 3 जिले और तीन मौतें! सड़क हादसों ने छीनी कई परिवारों की खुशियां

बस्तर जिले के जगदलपुर-चित्रकोट मुख्य मार्ग पर सोमवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बड़ांजी थाना क्षेत्र के छापर भानपुरी के पास तेज रफ्तार टिप्पर ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार दोनों युवक अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी तेज गति से आए टिप्पर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।