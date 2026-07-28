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एक दिन, छत्तीसगढ़ के 3 जिले और तीन मौतें! सड़क हादसों ने छीनी कई परिवारों की खुशियां

Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भीतर बस्तर, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा में हुए अलग-अलग सड़क हादसों ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 28, 2026

Chhattisgarh Road Accident

Chhattisgarh Road Accident: 3 जिलों में सड़क हादसे, तीन लोगों की मौत(photo-patrika)

Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ में सोमवार और मंगलवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों ने तीन परिवारों को गम में डुबो दिया। बस्तर और मनेन्द्रगढ़ में हुए दर्दनाक हादसों में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि दंतेवाड़ा में एक ट्रेलर के पलटने से यातायात प्रभावित रहा। लगातार सामने आ रही दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Chhattisgarh Accident Update: बस्तर में टिप्पर की टक्कर से दो युवकों की मौत

बस्तर जिले के जगदलपुर-चित्रकोट मुख्य मार्ग पर सोमवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बड़ांजी थाना क्षेत्र के छापर भानपुरी के पास तेज रफ्तार टिप्पर ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार दोनों युवक अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी तेज गति से आए टिप्पर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मनेन्द्रगढ़ में महिला दोहरे हादसे की शिकार

मनेन्द्रगढ़ के कॉलेज रोड पर एक महिला सड़क पार कर रही थी, तभी एक ओमनी कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला सड़क पर गिर गई।इसी दौरान पीछे से आ रहे विद्युत विभाग के वाहन ने महिला को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दंतेवाड़ा में पलटा ट्रेलर, घंटों बाधित रहा यातायात

दंतेवाड़ा जिले के सातधार-नकुलनार मार्ग पर मसेनार के पास देर रात एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा रात करीब 12 बजे हुआ। हालांकि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क पर ट्रेलर पलटने से करीब डेढ़ से दो घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। बाद में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से ट्रेलर को हटाकर मार्ग को बहाल किया गया।

सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

लगातार हो रहे सड़क हादसे प्रशासन और वाहन चालकों दोनों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना इन घटनाओं की प्रमुख वजह मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और सतर्कता ही ऐसे हादसों को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है।

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Updated on:

28 Jul 2026 02:07 pm

Published on:

28 Jul 2026 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / एक दिन, छत्तीसगढ़ के 3 जिले और तीन मौतें! सड़क हादसों ने छीनी कई परिवारों की खुशियां

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