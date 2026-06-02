सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर! छत्तीसगढ़ मंत्रालय से जारी हुआ प्रमोशन आदेश, देखें List

Chhattisgarh Ministry Promotion: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति देते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर कई कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। सरकार के इस फैसले से मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को अब नई जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।