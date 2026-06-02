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सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर! छत्तीसगढ़ मंत्रालय से जारी हुआ प्रमोशन आदेश, देखें List

Ministry Promotion List: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय संवर्ग के पांच कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। रमा दंडोतिया और माया देवी साहू को ASO से SO बनाया गया, जबकि मनीषा पंडा, राशदा बानो और राजेश गुप्ता को सहायक अनुभाग अधिकारी पद पर प्रमोट किया गया।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jun 02, 2026

Chhattisgarh Ministry Promotion

छत्तीसगढ़ मंत्रालय 5 कर्मचारियों का प्रमोशन (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Ministry Promotion: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति देते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर कई कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। सरकार के इस फैसले से मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को अब नई जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।

Chhattisgarh Ministry Promotion: एएसओ से एसओ पद पर पदोन्नति

जारी आदेश के अनुसार रमा दंडोतिया और माया देवी साहू को सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) से अनुभाग अधिकारी (SO) पद पर पदोन्नत किया गया है। दोनों अधिकारियों को मंत्रालयीन कार्यों में लंबे अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर यह जिम्मेदारी दी गई है। अनुभाग अधिकारी पद मंत्रालय में महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां प्रशासनिक फाइलों के संचालन, विभागीय समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका निभानी होती है।

तीन कर्मचारियों को बनाया गया एएसओ

इसके अलावा मंत्रालय संवर्ग के तीन कर्मचारियों को सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) पद पर पदोन्नति दी गई है। इनमें मनीषा पंडा, राशदा बानो और राजेश कुमार गुप्ता का नाम शामिल है। इन कर्मचारियों को अब मंत्रालय के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा। पदोन्नति के बाद इनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में भी विस्तार होगा।

जानें आदेश में क्या कहा गया?

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नत कर्मचारियों की वरिष्ठता पूर्ववत बनी रहेगी और अलग से पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। तब तक संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापना स्थल पर कार्य करते रहेंगे। जारी आदेश पर अवर सचिव मनराखन भुयार के हस्ताक्षर हैं। आदेश 2 जून 2026 को नया रायपुर अटल नगर से जारी किया गया।

मंत्रालय कर्मचारियों में खुशी की लहर

पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद मंत्रालय कर्मचारियों और उनके सहयोगियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि पदोन्नति न केवल कार्यक्षमता को बढ़ावा देती है, बल्कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रेरित करती है। प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार मंत्रालय में अनुभवी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने से शासन के कार्यों में तेजी और समन्वय बेहतर होने की उम्मीद रहती है।

Chhattisgarh Ministry Promotion: प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

छत्तीसगढ़ शासन लगातार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मंत्रालय संवर्ग में हुई यह पदोन्नति भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है। नई जिम्मेदारियों के साथ पदोन्नत अधिकारी अब शासन के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि इससे विभागीय कामकाज की गति और दक्षता दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।

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Published on:

02 Jun 2026 06:05 pm

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