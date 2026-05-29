दुर्ग पुलिस विभाग में 9 अफसरों का हुआ ट्रांसफर, SSP ने जारी किया आदेश, देखें list

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने 4 निरीक्षकों और 5 उप निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक कारणों से किए गए इन तबादलों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी सूची के अनुसार कई थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पुलिस विभाग में हुए इस बदलाव को कानून व्यवस्था मजबूत करने और थानों के बेहतर संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तबादलों के बाद कई थाना क्षेत्रों में नई कार्यशैली और सख्ती देखने को मिल सकती है।