पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! 11 अफसरों का हुआ ट्रांसफर, देखें list

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने थाना प्रभारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के कुल 11 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तबादलों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जारी आदेश के अनुसार कई थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को रिजर्व सेंटर और यातायात शाखा में पदस्थ किया गया है। पुलिस विभाग में हुए इस बदलाव के बाद जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में नई जिम्मेदारियां तय हो गई हैं।