Heat Stroke Death: नौतपा का कहर से चलते ट्रक में बिगड़ी ड्राइवर तबीयत, कुछ देर में हुई मौत

Heat Stroke Death: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पड़ रही भीषण गर्मी अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। नौतपा के दौरान मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना जताई है। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते लोग दोपहर के समय घरों में रहने को मजबूर हैं और सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है।