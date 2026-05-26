हार्वेस्टर और कार की जोरदार भिड़ंत! स्कूल प्राचार्यों की बाल-बाल बची जान, बड़ा हादसा टला, Video

Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसला के प्राचार्य और अन्य शिक्षकों की कार को तेज रफ्तार हार्वेस्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा ग्राम कुटराबोड़ के पास हुआ, जहां शिक्षक 10वीं-12वीं के विद्यार्थियों की अंकसूची लेने जांजगीर जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि टाटा कर्व कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।