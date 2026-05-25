25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Chhattisgarh Weather Update: नौतपा में बदलेगा मौसम का मिजाज, 29-30 मई से बारिश के आसार, आंधी का अलर्ट

Rain Alert: 29 और 30 मई से जांजगीर-चांपा जिले में बारिश, बूंदाबांदी और आंधी चलने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

May 25, 2026

Chhattisgarh Weather Update

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी (Photo-IANS)

Chhattisgarh Weather Update: ब्रज योग में चंद्रप्रधान रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव आज प्रवेश करेंगे। इसे नौतपा कहा जाता है। इस बार नौतपा में मौसम के तीन रंग देखने को मिलेंगे। शुरुआत के तीन दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके बाद हल्की राहत मिलेगी, फिर 29 और 30 मई से बारिश व बूंदाबांदी का दौर शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर इस बार नौतपा से पहले गर्मी ने हर वर्ग के लोगों को परेशान किया है, इसलिए लोगों को नवतपा में राहत मिलने की उम्मीद है।

अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस

इस बार नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्मी ने शहरवासियों को झुलसा दिया है। मई के दूसरे सप्ताह से शुरू हुई भीषण गर्मी मई के अंतिम सप्ताह तक जारी है। इस साल की तेज गर्मी ने लोगों को खासा परेशान किया है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया। वहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि बीच-बीच में कुछ सिस्टम सक्रिय होने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन वह नाकाफी रही। इस बार आए तूफान भी गर्मी से राहत नहीं दिला सके।

वर्तमान में उत्तर-पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म हवाओं के कारण अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से तापमान लगातार सीजन के उच्च स्तर पर बना हुआ है। रविवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री रहा।

29 और 30 मई से बूंदाबांदी व बारिश का दौर शुरू

मौसम विभाग के अनुसार, नौतपा 25 मई से शुरू हो रहा है। इस बार नौतपा ज्यादा नहीं तपेगा। शुरुआती तीन दिनों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ेगा। इसके बाद 27 मई की शाम से तापमान में गिरावट शुरू होगी, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिलेगी।

फिर 29 और 30 मई से बूंदाबांदी व बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। अंतिम चार दिनों में बदली छाने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन शुरुआती बारिश के कारण उमस लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम में लगातार बदलाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा है। जिला अस्पताल में उल्टी-दस्त, बुखार और घबराहट के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

ऐसे लगता है नौतपा

जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए प्रवेश करता है, तब उसके शुरुआती 9 दिन सबसे अधिक गर्म माने जाते हैं। इन्हें ही नौतपा कहा जाता है। मान्यता है कि यदि नौतपा के दौरान बारिश न हो और ठंडी हवा न चले, तो आने वाले समय में अच्छी बारिश होती है। वहीं, नौतपा के दौरान बारिश होने को इसके खंडित होने से भी जोड़ा जाता है। लोकमान्यता है कि जितनी अधिक तपन होगी, उतनी अच्छी बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग इन मान्यताओं को वैज्ञानिक आधार नहीं मानता।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक

एचपी चंद्रा का कहना है कि नवतपा के शुरुआती तीन दिनों में तेज गर्मी पड़ेगी। इसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। आगे चलकर बादल, बारिश और आंधी की स्थिति बनेगी। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और अभी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि पूरे नौतपा के दौरान लोगों को धीरे-धीरे गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।

ये भी पढ़ें

Heatwave Alert: मौसम विभाग की डराने वाली भविष्यवाणी! छत्तीसगढ़ में अगले 24 से 48 घंटे तक चेतावनी
रायपुर
heatwave-alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 May 2026 02:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Chhattisgarh Weather Update: नौतपा में बदलेगा मौसम का मिजाज, 29-30 मई से बारिश के आसार, आंधी का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हादसा, मौत और फिर… मुर्दाघर की घटना ने बढ़ाई जांच की मांग, शव से सोने का लॉकेट गायब

Dead body gold locket missing
जांजगीर चंपा

Accident News: तेज रफ्तार कार ने रायपुर जा रहे बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप देव घायल

Accident News
जांजगीर चंपा

Jaanjgir Champa News: क्रोकोडाइल पार्क के पीछे मिला युवक का शव, भीषण गर्मी में पानी नहीं मिलने से मौत की आशंका

Jaanjgir Champa News
जांजगीर चंपा

Janjgir Crime News: छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन हंट, चर्चित गोलीकांड और अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, तीन गिरफ्तार

Janjgir Crime News
जांजगीर चंपा

15 दिनों तक चौक-चौराहों पर खड़े होने और 15 हजार जुर्माना, शराबी बाइक चालक को कोर्ट ने दी अनोखी सजा

Drunk Driving Penalty
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.