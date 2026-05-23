Janjgir Crime News: छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन हंट, चर्चित गोलीकांड और अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, तीन गिरफ्तार

Janjgir Crime News: जांजगीर-चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करही में हुए चर्चित गोलीकांड और अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने एक माह बाद सुलझा लिया है। पुलिस द्वारा “ऑपरेशन हंट” के तहत चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महीने पहले ग्राम करही में गोलीकांड की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिससे मामले की जांच चुनौतीपूर्ण बन गई थी। घटना के बाद पुलिस की कई टीमों का गठन कर लगातार संदिग्धों की तलाश की जा रही थी।